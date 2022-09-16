Yaklaşık bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşan eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti. Bodrum'da zatürre teşhisi ile Ağustos ayında tedavi altına alınan ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra tedavisine Ankara'da devam edilen Pekşen bugün hayata gözlerini yumdu.
16 Eyl 2022 - 17:21- Siyaset Güncelleme: 16 Eyl 2022 - 17:23
Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, hayatını kaybetti. Ağustos ayında Bodrum'da rahatsızlanan Pekşen, geçtiğimiz hafta Ankara'da Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Öte yandan Pekşen'in vefat haberini alan siyaset dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.