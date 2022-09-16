16 Eyl 2022 - 17:21- Siyaset G: 16 Eyl 2022 - 17:23

Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, hayatını kaybetti. Ağustos ayında Bodrum'da rahatsızlanan Pekşen, geçtiğimiz hafta Ankara'da Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Öte yandan Pekşen'in vefat haberini alan siyaset dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı.

Haluk Pekşen hayatını kaybetti mask

Yaklaşık bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşan eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti. Bodrum'da zatürre teşhisi ile Ağustos ayında tedavi altına alınan ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra tedavisine Ankara'da devam edilen Pekşen bugün hayata gözlerini yumdu.
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16 Eyl 2022 - 17:21 - Siyaset

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