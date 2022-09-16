Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Yaklaşık bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşan eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti. Bodrum'da zatürre teşhisi ile Ağustos ayında tedavi altına alınan ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra tedavisine Ankara'da devam edilen Pekşen bugün hayata gözlerini yumdu.