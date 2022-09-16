16 Eyl 2022 - 17:28- Asayiş G: 16 Eyl 2022 - 17:29

Şüphelinin evinde silah parçaları ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelinin evinde silah parçaları ve uyuşturucu madde ele geçirildi mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ç.K. isimli şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramada kurusıkıdan bozma tabanca, 7 fişek, silah gövdeleri, namlu, yay ve parçaları, 2 parça sarılı halde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
# polis

16 Eyl 2022 - 17:28 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.953.620 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Cami minaresinde yangın çıktı mask
Cami minaresinde yangın çıktı
Tıra arkadan çarpan minibüs hurdaya döndü: 6 yaralı mask
Tıra arkadan çarpan minibüs hurdaya döndü: 6 yaralı
İki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı mask
İki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Evinin bahçesinde 33 kök ekili kenevir ve 2 kilo 536 gram kubar esrar ele geçirildi mask
Evinin bahçesinde 33 kök ekili kenevir ve 2 kilo 536 gram kubar esrar ele geçirildi
Terk edilmiş araç alev alev yandı mask
Terk edilmiş araç alev alev yandı
Kocaeli dahil 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı mask
Kocaeli dahil 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL