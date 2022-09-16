16 Eyl 2022 - 17:28- Asayiş

Şüphelinin evinde silah parçaları ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.