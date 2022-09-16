Önce Türkiye, ardından Balkan şampiyonluğuyla çifte gurur yaşadılar

Geride kalan sezonda Türkiye şampiyonluğuna imza atan Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 9-11 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek’te yapılan Balkan Şampiyonası’nda 8 tek ve 4 tek yarışlarında birincilik elde etti. Şampiyonaya kulüp sporcularından Metehan Yavuz, Berat Aydın, İbrahim Hakkı Canyiğit, Mehmet Emin Sarıoğlu, Şakir Özdemir, Mustafa Sarı, Nazım Arda Kabasakal ve antrenör Belgin Kabasakal katıldı. Sporcular, Avrupa ve dünyada ekol olan Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan gibi ülkeleri geride bırakarak Balkan şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferle birlikte kulüp çifte gurur yaşadı.

Kulüp Başkanı Necmi Can, Balkan şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. Can, "Bizlere verilen imkanları ve verilecek imkanları en iyi şekilde kullanarak bu başarılar geldi. Sporcularımız kulübümüzü, Türkiye’yi ve Türk sporunu çok iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bu başarılarda bizlere desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Nuh Çimento ailesine, sporcularımıza, teknik heyete, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.