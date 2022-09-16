16 Eyl 2022 - 20:27- Spor G: 16 Eyl 2022 - 20:28

Önce Türkiye, ardından Balkan şampiyonluğuyla çifte gurur yaşadılar

Önce takım halinde Türkiye şampiyonu olan Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, Balkan Şampiyonası’na da damga vurdu. 7 sporcu ve 1 antrenör ile Balkan Şampiyonası’na katılan kulüp, 2 birincilik ile döndü.
Önce Türkiye, ardından Balkan şampiyonluğuyla çifte gurur yaşadılar mask
Haber albümü için resme tıklayın

Geride kalan sezonda Türkiye şampiyonluğuna imza atan Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 9-11 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek’te yapılan Balkan Şampiyonası’nda 8 tek ve 4 tek yarışlarında birincilik elde etti. Şampiyonaya kulüp sporcularından Metehan Yavuz, Berat Aydın, İbrahim Hakkı Canyiğit, Mehmet Emin Sarıoğlu, Şakir Özdemir, Mustafa Sarı, Nazım Arda Kabasakal ve antrenör Belgin Kabasakal katıldı. Sporcular, Avrupa ve dünyada ekol olan Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan gibi ülkeleri geride bırakarak Balkan şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferle birlikte kulüp çifte gurur yaşadı.

Kulüp Başkanı Necmi Can, Balkan şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. Can, "Bizlere verilen imkanları ve verilecek imkanları en iyi şekilde kullanarak bu başarılar geldi. Sporcularımız kulübümüzü, Türkiye’yi ve Türk sporunu çok iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bu başarılarda bizlere desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Nuh Çimento ailesine, sporcularımıza, teknik heyete, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.
# başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Avrupa

16 Eyl 2022 - 20:27 İHA Kocaeli- Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.953.620 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Haydi kızlar! mask
Haydi kızlar!
Burak Özbakır: Çok heyecanlıyım! mask
Burak Özbakır: Çok heyecanlıyım!
TFF bizi boş geçmiyor! mask
TFF bizi boş geçmiyor!
Derince 3’te 3 peşinde! mask
Derince 3’te 3 peşinde!
Muhteşem tesis 30 Eylül’de açılıyor mask
Muhteşem tesis 30 Eylül’de açılıyor
Yoga Home yeni sezona merhaba dedi mask
Yoga Home yeni sezona merhaba dedi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL