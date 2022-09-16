Önce Türkiye, ardından Balkan şampiyonluğuyla çifte gurur yaşadılar

Geride kalan sezonda Türkiye şampiyonluğuna imza atan Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 9-11 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek’te yapılan Balkan Şampiyonası’nda 8 tek ve 4 tek yarışlarında birincilik elde etti. Şampiyonaya kulüp sporcularından Metehan Yavuz, Berat Aydın, İbrahim Hakkı Canyiğit, Mehmet Emin Sarıoğlu, Şakir Özdemir, Mustafa Sarı, Nazım Arda Kabasakal ve antrenör Belgin Kabasakal katıldı. Sporcular, Avrupa ve dünyada ekol olan Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan gibi ülkeleri geride bırakarak Balkan şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferle birlikte kulüp çifte gurur yaşadı.
Kulüp Başkanı Necmi Can, Balkan şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. Can, "Bizlere verilen imkanları ve verilecek imkanları en iyi şekilde kullanarak bu başarılar geldi. Sporcularımız kulübümüzü, Türkiye’yi ve Türk sporunu çok iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bu başarılarda bizlere desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Nuh Çimento ailesine, sporcularımıza, teknik heyete, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.