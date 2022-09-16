Evini yakmaya kalkıştı

Olay, Gebze Yavuz Selim Mahallesi Selim Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3 katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Y.A. isimli şahıs, evini yakacağını söyleyerek pencereden bağırdı. Şahsın bağırma seslerini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATTI
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı sakinleştirerek evden çıkması için dil döktü. Ekiplerin bir saatlik çabaları neticesinde Y.A. ikna edilerek hastaneye götürüldü. Y.A.’nın 8 Eylül tarihinde de tüpün gazını açarak evi havaya uçurmaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Y.A.’nın evde tek başına yaşadığı, çocuğunun devlet koruması altında olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.