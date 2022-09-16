Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından 1-15 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlar neticesinde 10 kilo 900 gram esrar, bin 280 kök kenevir ve 244 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 45 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 5’i tutuklanırken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16 Eyl 2022 - 21:00- Asayiş Güncelleme: 16 Eyl 2022 - 22:57
Kocaeli’de jandarma bin 280 kök kenevir ile 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Kocaeli’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 11 kilo esrar ve bin 280 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.