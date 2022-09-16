16 Eyl 2022 - 21:00- Asayiş G: 16 Eyl 2022 - 22:57

Kocaeli’de jandarma bin 280 kök kenevir ile 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Kocaeli’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 11 kilo esrar ve bin 280 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli’de jandarma bin 280 kök kenevir ile 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi mask
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından 1-15 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlar neticesinde 10 kilo 900 gram esrar, bin 280 kök kenevir ve 244 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 45 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 5’i tutuklanırken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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16 Eyl 2022 - 21:00 İHA Kocaeli- Asayiş

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