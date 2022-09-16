39. Kocaeli Rallisi start aldı

İlk olarak 1970 yılında yapılan ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda 39’uncusu düzenlenecek olan 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan Kocaeli Rallisi 17- 18 Eylül tarihlerinde İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde 8 etaptan oluşan yarışlarla yapılacak. Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenecek ve 70 araç 140 sporcunun katılacağı organizasyonun startını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.

“Her sene çıtayı biraz daha yükseltiyoruz”

Dev organizasyonun açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Aslında şimdiye kadar birçok organizasyon yapıldı bu sene çok daha güzel bir hazırlık yaptı arkadaşlarımız 39’uncusu düzenlenecek her sene çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Katılımcı sayısının artması ilgi alakanın yoğunlaşması anlamında bu farkı görüyoruz. Ben tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Bu organizasyonlar hem bu sporlara meraklı olanlar açısından hem de şehrimizin tanıtımı açısından çok kıymetli bir organizasyon. Büyükşehir belediyesinin sponsorluğu devam ediyor organizasyonlara inşallah kazasız belasız bir organizasyon olur en iyi olan kazansın” dedi.

"Şu ana kadar 63 tane ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon yaptık"

Konuşmalarına devam eden Büyükakın, “İnşallah önümüzdeki dönemde Kocaeli sadece sanayinin başkenti değil aynı zamda sporun başkenti olarak anılacak. Sporseverler ve sporcular Kocaeli’nin sporun başkenti etiketini hakkettiğini biliyorlar. Buradaki organizasyonlara görüştüğümüzde bunları bize ifade ediyorlar. Şu ana kadar 63 tane ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon yaptık önümüzdeki süreçte de giderek artacak. Bu kentin spor ve kültür yaşamına aynı zamanda tanıtımına ve ticari yaşamına da katkı sağlayacak” diye konuştu.