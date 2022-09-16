Gebze'de kereste atölyesindeki hızarın üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi. Osman Yılmaz Mahallesi 629/1 Sokak'taki kereste atölyesinde çalışan H.Ç.(53) henüz bilinmeyen sebeple hızar makinesinin üzerine düştü. Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Ç. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
16 Eyl 2022 - 20:00- Asayiş Güncelleme: 16 Eyl 2022 - 23:09
Kocaeli’de hızarın üzerine düşen kişi öldü
Gebze'de kereste atölyesindeki hızarın üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi. Osman Yılmaz Mahallesi 629/1 Sokak'taki kereste atölyesinde çalışan H.Ç.(5...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.