Şimdi 3 puan zamanı !

Son iki maçında berabere kalan 2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaelispor, sezonun 5. maçında Bucaspor ile karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki zorlu mücadele saat 16.00’da başlayacak ve müsabakada Ankara’dan Gürcan Hasova düdük çalacak. Sakatlıkları süren Atila ve Yalçın sahadaki yerini alamayacak, maç için herhangi bir canlı yayın yok

İKİ EKSİK VAR

Sezona Kırklareli galibiyeti ile başlayan, deplasmanda Kırşehir’i tek golle deviren Kocaelispor, ilk puan kaybını penaltı kaçırdığı maçta 0-0’lık skorla Serik karşısında yaşamış ve son maçında da 3-0’dan geri dönerek Sarıyer ile 3-3 berabere kalmıştı. Son iki maçta 4 puan kaybeden yeşil siyahlılar, beşinci maçında Bucaspor’u ağırlayacak. Atila ile Yalçın bu maçta sahadaki yerini alamayacak. Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Ankara bölgesinden Gürcan Hasova yönetecek. Maç saatinde sıcaklık 31 derece olacak, biletler 60 liradan satılacak.

GÖZLER GÜL’DE

Bu maçta gözler teknik direktör Fırat Gül’de olacak. Tepkilerin odağındaki Gül ile olası bir puan kaybında devam edilmesi oldukça zor görülüyor. Kocaelispor’un maça kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Diogo ve Alpay, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali ya da Cem, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ileride ise Okan 11’i ile başlaması bekleniyor.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

BUCASPOR

STAT: DERİNCE

HAKEMLER: Gürcan Hasova,

Harun Terin, Yusuf Susuz

SAAT: 16.30

YAYIN: Yok

SICAKLIK: 31 derece

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

MEHMET SAK

DIOGO COELHO

ALPAY ÇELEBİ

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

YUSUF CİHAT ÇELİK

CEM YA DA SAMED ALİ

BEYKAN ŞİMŞEK

TAYFUN AYDOĞAN

OKAN EKEN

BUCASPOR

KIVANÇ KÜÇÜKKARIŞ

MAZLUM DEMİR

LOKMAN GÖR

ADEM EREN KABAK

ALPER DURUK

TAŞKIN ÇALIŞ

İLHAN DEPE

ERHAN ŞENTÜRK

ENES ALIÇ

ERHAN ÇELENK

MEHMET FUAT GÖL.