Şimdi 3 puan zamanı !

Son iki maçında berabere kalan 2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaelispor, sezonun 5. maçında Bucaspor ile karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki zorlu mücadele saat 16.00’da başlayacak ve müsabakada Ankara’dan Gürcan Hasova düdük çalacak. Sakatlıkları süren Atila ve Yalçın sahadaki yerini alamayacak, maç için herhangi bir canlı yayın yok
İKİ EKSİK VAR
Sezona Kırklareli galibiyeti ile başlayan, deplasmanda Kırşehir’i tek golle deviren Kocaelispor, ilk puan kaybını penaltı kaçırdığı maçta 0-0’lık skorla Serik karşısında yaşamış ve son maçında da 3-0’dan geri dönerek Sarıyer ile 3-3 berabere kalmıştı. Son iki maçta 4 puan kaybeden yeşil siyahlılar, beşinci maçında Bucaspor’u ağırlayacak. Atila ile Yalçın bu maçta sahadaki yerini alamayacak. Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Ankara bölgesinden Gürcan Hasova yönetecek. Maç saatinde sıcaklık 31 derece olacak, biletler 60 liradan satılacak.
GÖZLER GÜL’DE
Bu maçta gözler teknik direktör Fırat Gül’de olacak. Tepkilerin odağındaki Gül ile olası bir puan kaybında devam edilmesi oldukça zor görülüyor. Kocaelispor’un maça kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Diogo ve Alpay, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali ya da Cem, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ileride ise Okan 11’i ile başlaması bekleniyor.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
BUCASPOR
STAT: DERİNCE
HAKEMLER: Gürcan Hasova,
Harun Terin, Yusuf Susuz
SAAT: 16.30
YAYIN: Yok
SICAKLIK: 31 derece
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
MEHMET SAK
DIOGO COELHO
ALPAY ÇELEBİ
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
YUSUF CİHAT ÇELİK
CEM YA DA SAMED ALİ
BEYKAN ŞİMŞEK
TAYFUN AYDOĞAN
OKAN EKEN
BUCASPOR
KIVANÇ KÜÇÜKKARIŞ
MAZLUM DEMİR
LOKMAN GÖR
ADEM EREN KABAK
ALPER DURUK
TAŞKIN ÇALIŞ
İLHAN DEPE
ERHAN ŞENTÜRK
ENES ALIÇ
ERHAN ÇELENK
MEHMET FUAT GÖL.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.