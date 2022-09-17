Altın kız Merve yine Avrupa şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Avrupa Judo Şampiyonasında kürsüye ambargo koydu. Merve Azak yine zirveye çıktı, başkan Büyükakın sporcularımızı kutladı

DÜNYANIN DA ZİRVESİNDE

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Avrupa Judo Şampiyonasında kürsüye ambargo koydu. Dünyanın en önemli judocularından biri olarak kabul edilen Merve Azak da altın madalyayı kaptı. Kağıtspor alt yapısından yetişen başarılı Milli sporcumuz Dünya Şampiyonluğu bulunan Merve Azak, bir kez daha Avrupa şampiyonu olarak marşımızı okuttu.

ERSİN GÜMÜŞ KAZANDI

Yine Kağıtspor alt yapı sporcularından Sıla Ersin de gümüş madalya kazanarak, milli takımın derecesini artırdı. Avrupa ikincisi olan Sıla, altını az farkla kaçırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Sporcu ve hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.