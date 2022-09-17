Altın kız Merve yine Avrupa şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Avrupa Judo Şampiyonasında kürsüye ambargo koydu. Merve Azak yine zirveye çıktı, başkan Büyükakın sporcularımızı kutladı
DÜNYANIN DA ZİRVESİNDE
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Avrupa Judo Şampiyonasında kürsüye ambargo koydu. Dünyanın en önemli judocularından biri olarak kabul edilen Merve Azak da altın madalyayı kaptı. Kağıtspor alt yapısından yetişen başarılı Milli sporcumuz Dünya Şampiyonluğu bulunan Merve Azak, bir kez daha Avrupa şampiyonu olarak marşımızı okuttu.
ERSİN GÜMÜŞ KAZANDI
Yine Kağıtspor alt yapı sporcularından Sıla Ersin de gümüş madalya kazanarak, milli takımın derecesini artırdı. Avrupa ikincisi olan Sıla, altını az farkla kaçırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Sporcu ve hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.