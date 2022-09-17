Gölcük ve Kullar güç denedi

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimiz Gölcükspor ve Kullar, son hazırlık maçında Kullar Kullar Stadı’nda karşılaşırken, Gölcük ekibi Tolunay ile Emrah’ın attığı gollerle 2-0 kazandı

TOLUNAY İLE EMRAH

Gölcükspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına kendi tesislerinde aralıksız devam ediyor. Kırmızı Siyahlı temsilcimiz, son hazırlık maçında, bir diğer temsilcimiz Kullar 1975 Spor ile Kullar Stadı’nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilirken 0-0 beraberlikle tamamlandı. Hazırlık maçına futbol severler yoğun ilgi gösterirken, Gölcükspor ikinci yarıda Tolunay ile Emrah’ın attığı gollerle 2-0'lık galip geldi.