17 Eyl 2022 - 14:39- Spor G: 17 Eyl 2022 - 14:40

Gölcük ve Kullar güç denedi
Gölcük ve Kullar güç denedi mask
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Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimiz Gölcükspor ve Kullar, son hazırlık maçında Kullar Kullar Stadı’nda karşılaşırken, Gölcük ekibi Tolunay ile Emrah’ın attığı gollerle 2-0 kazandı

TOLUNAY İLE EMRAH 

Gölcükspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına kendi tesislerinde aralıksız devam ediyor. Kırmızı Siyahlı temsilcimiz, son hazırlık maçında, bir diğer temsilcimiz Kullar 1975 Spor ile Kullar Stadı’nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilirken 0-0 beraberlikle tamamlandı. Hazırlık maçına futbol severler yoğun ilgi gösterirken, Gölcükspor ikinci yarıda Tolunay ile Emrah’ın attığı gollerle 2-0'lık galip geldi.

 
# ile, bir, Futbol

17 Eyl 2022 - 14:39 - Spor

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