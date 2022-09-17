Gölcük ve Kullar güç denedi

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimiz Gölcükspor ve Kullar, son hazırlık maçında Kullar Kullar Stadı’nda karşılaşırken, Gölcük ekibi Tolunay ile Emrah’ın attığı gollerle 2-0 kazandı
TOLUNAY İLE EMRAH
Gölcükspor yeni sezon öncesi hazırlıklarına kendi tesislerinde aralıksız devam ediyor. Kırmızı Siyahlı temsilcimiz, son hazırlık maçında, bir diğer temsilcimiz Kullar 1975 Spor ile Kullar Stadı’nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilirken 0-0 beraberlikle tamamlandı. Hazırlık maçına futbol severler yoğun ilgi gösterirken, Gölcükspor ikinci yarıda Tolunay ile Emrah’ın attığı gollerle 2-0'lık galip geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.