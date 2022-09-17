BAL 3.Lig’den farksız

Gölcükspor Başkanı Temel Erten ve Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş, sezon öncesi durum değerlendirmesinde bulurken “Pandemi en çok BAL’ı vurdu. BAL zehir oldu. Bu lig gerçekten de çok çok üst bir lig. Astronomik yüksek rakamlı transferler yapılıyor. 3.Lig’de bir çok takımdan daha büyük bütçe ayıran BAL takımları var. Biz kendi çocuklarımıza takviyeler yaparak yola devam ediyoruz” dediler.