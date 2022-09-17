Geçmiş olsun Kadir Öge !

Kocaelispor’da uzun süre profesyonel oynayıp kaptanlık yaptıktan sonra yeniden Gölcükspor’a dönen Kadir Öge, Kullar ile yapılan maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kaşı açılan Kadir’e hemen müdahale edildi. Kadir’in sağlık dunumu iyi.