Milli takımda İsmail Yüksek şoku

Gölcükspor’da yıldızı parlayan ve Fenerbahçe’ye transfer olan İsmail Yüksek, Jesus ile çok daha büyük oynamaya devam ediyor. Rennes ile oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında sahaya 11’de çıkan genç futbolcu bir kez daha otoritelerden tam not oldu. Jorge Jesus’un prensleri arasında yer alan İsmail, merkezde verilen görevi kusursuz bir şekilde yerine getirirken, teknik direktörünü de mahcup etmedi. Gözler A Milli Takımı Teknik Direktör Kuntz’a çevrildi. Ancak Alman teknik adam İsmail’i kadroda düşünmeyerek şok etti

İsmail Yüksek’in Rennes maçı istatistikleri

26 İsabetli Pas

3 Kazanılan İkili Mücadele

3 İsabetli Uzun Pas

1 Kilit Pas

1 Top Çalma

1 Pas Arası