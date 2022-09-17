Bizim Hamza Yiğit, Rize’ye gitti

Kocaeli’den bir yıldız daha gurbete gitti. Başkanlığını İsmail Caferoğlu’nun yaptığı Körfez Olimpik Spor Kulübü’nün süper yeteneği 2007’li Hamza Yiğit Durmuş, Çaykur Rizespor’a gitti. Antrenörü, Kocaelispor’un eski futbolcularından Emre Korkmaz’ın, İnşaat mühendisi Yavuz Durmuş oğlu olan Hamza’nın üzerinde büyük emeği var. Körfez Olimpik Spor Kulübü’nün genç antrenörü Emre Korkmaz 4 yıldır çalıştırdığı Hamza’nın kısa süre sonra ses getireceğini belirtti. Başkan İsmail Caferoğlu da santrfor olan Hamza’nın hem ahlâk hem de sportif açıdan örnek bir sporcu olduğunu dile getirdi.