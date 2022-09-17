17 Eyl 2022 - 14:40- Spor G: 17 Eyl 2022 - 14:42

Bizim Hamza Yiğit, Rize’ye gitti
Bizim Hamza Yiğit, Rize’ye gitti mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli’den bir yıldız daha gurbete gitti. Başkanlığını İsmail Caferoğlu’nun yaptığı Körfez Olimpik Spor Kulübü’nün süper yeteneği 2007’li Hamza Yiğit Durmuş, Çaykur Rizespor’a gitti. Antrenörü, Kocaelispor’un eski futbolcularından Emre Korkmaz’ın, İnşaat mühendisi Yavuz Durmuş oğlu olan Hamza’nın üzerinde büyük emeği var. Körfez Olimpik Spor Kulübü’nün genç antrenörü Emre Korkmaz 4 yıldır çalıştırdığı Hamza’nın kısa süre sonra ses getireceğini belirtti. Başkan İsmail Caferoğlu da santrfor olan Hamza’nın hem ahlâk hem de sportif açıdan örnek bir sporcu olduğunu dile getirdi.
# bir, Kocaelispor

17 Eyl 2022 - 14:40 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.954.697 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Suadiye’de yeni sezon formaları dizayn edildi mask
Suadiye’de yeni sezon formaları dizayn edildi
BAL 3.Lig’den farksız mask
BAL 3.Lig’den farksız
Geçmiş olsun Kadir Öge ! mask
Geçmiş olsun Kadir Öge !
Milli takımda İsmail Yüksek şoku mask
Milli takımda İsmail Yüksek şoku
Bizim Hamza Yiğit, Rize’ye gitti mask
Bizim Hamza Yiğit, Rize’ye gitti
Gölcük ve Kullar güç denedi mask
Gölcük ve Kullar güç denedi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL