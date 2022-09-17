Suadiye’de yeni sezon formaları dizayn edildi

Açıklama şu şekilde: 2022-2023 futbol sezonunda A takımımızın giyeceği formalar belli oldu. Tasarım aşaması onaylanan formalarımız “Çubuklu” ve “Beyaz” ağırlıklı parçalı yeşil şeklinde belirlendi. Forma göğüs sponsorumuz ise kentimizin önemli spor merkezlerinden İtaSportx olmuştur. Gücünü her daim yanımızda hissettiğimiz Sn. Recep Durul başta olmak üzere İta Sportx ailesine teşekkür ediyoruz” denildi.