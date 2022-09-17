Kocaeli’de yabancılara satılan konut sayısı 106

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve %15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve %5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA’DA 7 BİN 884 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Ağustos ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 047 konut, Sakarya' da 2 086 konut, Düzce'de 793 konut, Bolu'da 659 konut ve Yalova'da 1 299 konut satışı gerçekleşmiştir.

KOCAELİ'DE 3 BİN 47 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Ağustos ayında Kocaeli İlinde 3 047 konut satıldı.

KOMŞU İLLERDE DURUM NASIL?

· Sakarya’da 2 086 konut satıldı.

· Düzce’de 793 konut satıldı.

· Bolu’da 659 konut satıldı.

· Yalova’da 1 299 konut satıldı.

YABANCILARA 5 BİN 273 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin, 192 konut satışı ile Yalova, 106 konut satışı ile Kocaeli, 95 konut satışı ile Sakarya izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSLARA

Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 238 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile İran, 417 konut ile Irak vatandaşları izledi.