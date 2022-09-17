17 Eyl 2022 - 14:43- Ekonomi G: 17 Eyl 2022 - 14:44

PALMET Gaz Grup’un kredi notu açıklandı

PALMET Gaz Grup A.Ş.’nin ‘Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+’, ‘Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1’ olarak açıklandı
PALMET Gaz Grup’un kredi notu açıklandı mask

Doğal gaz dağıtım sektörünün ilk yatırımcılarından biri olan PALMET Enerji bünyesinde yer alan PALMET Gaz Grup A.Ş.’nin uzun ve kısa vadeli kredi derecelendirme notu açıklandı. TURKrating tarafından yapılan güncel değerlendirme sonucunda PALMET Gaz Grup A.Ş.’nin ‘Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+’, ‘Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1’ olarak açıklandı.

900 BİNİ AŞKIN ABONE

Kocaeli, Gebze ve Erzurum bölgelerinde faaliyet gösteren üç doğal gaz dağıtım şirketini bünyesinde barındıran PALMET Gaz Grup A.Ş.’nin, sektördeki tecrübesi ve ölçek büyüklüğü, düşük tahsilat riski, yatırımlarını PALMET Enerji bünyesindeki müteahhitlik hizmetleriyle yapabilmesi derecelendirme notlarını destekleyen faktörler arasında sayıldı. Yeni yatırımlarla büyümeye devam eden şirketin iş stratejisi bölgelerinin gelişmesi için yapılabilecek en fazla yatırım yaparak değer yaratmak olduğu belirtildi. Şirket artan gaz hacmi, net satış performansı, artan özkaynaklar ile 3 lisans bölgesinde 2 il 28 ilçede 900 bini aşkın aboneye hizmet veriyor. Gaz Grup, yıllık 4,6 milyar metreküp gaz hacmine sahip.
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17 Eyl 2022 - 14:43 - Ekonomi

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