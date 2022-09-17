İYİ Parti İzmit’i geziyor

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İl yöneticileri Vedat Biricik, Vedat Kasap, İlçe Başkan Yardımcıları Nihal Kupşi, Cavide Yüceer, Abdurrahman Akgül, Ali Osman Aydın, Yavuz Dursun, Erol Derin, Burcu Bayrakdar, Gençlik Kolları’ndan Büşranur Okuyucu, Kadın Politikaları’ndan Hayriye Bekar, Derya Yavaşoğlu, Binnaz Aladağ, Yasemin Kıtır, Bağlıca Mahalle Başkanı Sezer Bayram ile birlikte Yenice ve Çavuşoğlu köylerini ziyaret etti.
“GÜBRE PARALARI CEPLERİ YAKIYOR”
Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Başkan Filiz, “İktidarın en çok oy aldığı köyler arasında olan iki köyümüz artık değişim istiyor. Vatandaşlarımız hayat pahalılığından çok şikayetçi. Bahçelerini ekemedikleri, mazot ve gübre paralarının ceplerini yaktığını özellikle dile getirdiler. Köyde yapılan tarım ve hayvancılığın piyasa böyle giderse hızla biteceğinin endişesi içinde olan vatandaşlarımız değişim istiyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.