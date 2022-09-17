“Saadet Her Mahallede” Cumhuriyet’te başladı

Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Saadet Her Mahallede”programının fitilini Cumhuriyet Mahallesi’nde yaktı. Partililere hitap eden Başkan Türel, Son günlerde, kapsayıcı siyaseti ve birleştirici üslubuyla, siyasette özlenen bir tavrı sergileyen Saadet Partimiz herkesin ilgi odağı haline gelmiştir. Bu ilgi, aslında Milli Görüş Partileri’nin tamamında görülmüş gerek genel siyasette gerekse yerel siyasette hafızalarda tazeliğini korumaya devam ediyor. 1994 yerel seçimlerinde başta Gebze olmak üzere yurt genelinde yüzde altmışa yakın büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde Milli Görüş belediyeciliği hakim olmuştur. Milli Görüş belediyeciliği ülkemizde adeta devrim niteliğinde hayırlı hizmetlere imza atmıştır” ifadelerini kullandı.

“İŞİ SIKI TUTUYORUZ”

Açıklamasını sürdüren Türel, “20 yıllık AKP belediyeciliği yerel sorunlara cevap veremedi. Alt yapıdan, ulaşıma kadar her alanda sıkıntılar halen devam ediyor. Seçimlerde verilen vaatler yerine gelmiyor. Önümüzdeki yerel seçimlere şimdiden sahaya indik, işi sıkı tutuyoruz ve ‘’Gebze Saadet Her Mahallede’’ diyerek gece gündüz demeden vatandaşlarımız ile bire bir iletişim halinde olacağız. Gebze’ye tekrar 1994’te olduğu gibi Milli Görüş belediyeciliği anlayışı ile efsane hizmetleri yapmaya geliyoruz” dedi.