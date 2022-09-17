17 Eyl 2022 - 14:45- Gündem G: 17 Eyl 2022 - 14:46

Av. Hilal Kara da adaylığını açıkladı

Kocaeli Barosu’nun 15-16 Ekim’de yapılacak seçimlerinde Av. Neslihan Hilal Cantimur Kara bağımsız aday olduğunu açıkladı
Av. Hilal Kara da adaylığını açıkladı mask

Kocaeli Barosu’nun 37. Olağan genel kurulu sonrası yapılacak seçimde aday sayısı beşe çıktı. Yönetime aday olan ‘Öteki adaylar’ da 15-16 Ekim tarihindeki seçime hazırlanıyor. Baro seçimlerine bağımsız olarak aday olduğunu duyuran Av. Neslihan Hilal Cantimur Kara, “Değerli meslektaşlarım; Kocaeli Barosu'nun 37. Olağan Genel Kurulunda, yönetim kurulu üyeliğine Bağımsız olarak aday olduğumu saygılarımla bilgilerinize ve takdirlerinize sunarım” ifadelerini kullandı. Öte yandan Av. Mehmet Gül, Av. Abdullah serdar Önür, Av. Kadir Karakadılar, Av. Aysun Torun da Kocaeli Baro başkanlığına aday olduğunu duyurmuştu.

17 Eyl 2022 - 14:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.954.697 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Av. Hilal Kara da adaylığını açıkladı mask
Av. Hilal Kara da adaylığını açıkladı
Emin Taşkazan hayatını kaybetti mask
Emin Taşkazan hayatını kaybetti
Kocaeli Rallisi için Start verildi mask
Kocaeli Rallisi için Start verildi
‘Gülizar Geçti’ türküsünün Gülizar’ı vefat etti mask
‘Gülizar Geçti’ türküsünün Gülizar’ı vefat etti
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 184 akademik personel alacak mask
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 184 akademik personel alacak
Trakya Üniversitesi'ndeki ticari alanlar kiraya verilecek mask
Trakya Üniversitesi'ndeki ticari alanlar kiraya verilecek
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL