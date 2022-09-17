Av. Hilal Kara da adaylığını açıkladı

Kocaeli Barosu’nun 37. Olağan genel kurulu sonrası yapılacak seçimde aday sayısı beşe çıktı. Yönetime aday olan ‘Öteki adaylar’ da 15-16 Ekim tarihindeki seçime hazırlanıyor. Baro seçimlerine bağımsız olarak aday olduğunu duyuran Av. Neslihan Hilal Cantimur Kara, “Değerli meslektaşlarım; Kocaeli Barosu'nun 37. Olağan Genel Kurulunda, yönetim kurulu üyeliğine Bağımsız olarak aday olduğumu saygılarımla bilgilerinize ve takdirlerinize sunarım” ifadelerini kullandı. Öte yandan Av. Mehmet Gül, Av. Abdullah serdar Önür, Av. Kadir Karakadılar, Av. Aysun Torun da Kocaeli Baro başkanlığına aday olduğunu duyurmuştu.