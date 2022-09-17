17 Eyl 2022 - 14:46- Siyaset G: 17 Eyl 2022 - 14:47

Özsoy ve Ellibeş, Kudüs’te buluştu

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve SP Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Kudüs’te bir araya geldi

17 Eyl 2022 - 14:46 - Siyaset

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