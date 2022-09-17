Özsoy ve Ellibeş, Kudüs’te buluştu

Geçtiğimiz gün Kudüs’te Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılmaya giden Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy ve yönetimi namaz sonrası AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile bir araya geldi.