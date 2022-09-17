17 Eyl 2022 - 14:46- Gündem G: 17 Eyl 2022 - 14:48

Saral: KYÖD’ü siyasi söylemlerle gündeme getirmeyin

KYÖD Başkanı Uğur Saral, Büyükşehir Meclisi’nde, KYÖD sosyal tesisleri hakkında konunun gündeme taşınmasından rahatsızlık duyduklarını belirterek, “Derneğimizin adının başka kurumlarla denk tutularak, tamamen siyasi söylemlerle gündeme getirilmesine asla müsaade etmeyiz” dedi
Saral: KYÖD’ü siyasi söylemlerle gündeme getirmeyin mask

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Uğur Saral, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, KYÖD sosyal tesislerinin yeri hakkında konunun gündeme taşınmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Saral, “KYÖD, 1947 yılında kurulmuş, bu kentin en köklü sivil toplum kuruluşudur. KYÖD aynı zamanda bu kentin birleştirici gücü, Cumhuriyet değerlerinin tartışmasız savunucusudur” dedi.

“MANASIZ SÖYLEMLER YAPMAYIN”

Saral, “Son dönemde yerel siyasi iradenin KYÖD üzerinden manasız söylemler geliştirmesini kabul etmiyoruz. 75 yıldır Kocaeli’de faaliyet gösteren ve ülkemizde bir başka örneği olmayan derneğimiz, 1993 yılından bugüne aynı binada faaliyetlerini sürdürmüş ve bu şehrin markası olmuştur. Derneğimizin adının başka kurumlarla denk tutularak, tamamen siyasi söylemlerle gündeme getirilmesine asla müsaade etmeyiz. Kişi, kurum, dernek ve vakıflara tahsis edilmek istenen herhangi bir mülk ile ilgili, KYÖD'ün adının kullanılarak zemin hazırlanmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

“AYRIŞTIRICI SÖYLEM OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ”

“Kategorize etmiyoruz derken bile KYÖD üzerinden örnekleme yapılmasının ayrıştırıcı bir söylem olduğunu düşünüyoruz. 1947’den bugüne bu kentin en köklü sivil toplum kuruluşu olarak varlığını sürdürdüğümüz bir süreçte, adımızın başkaca kurumlarla anılmasının; bu kentin gerçeklerinden uzak olunduğunun yansıması olarak görüyor ve bundan sonra ki süreçlerde KYÖD adının bu tip söylemlerle gündeme getirilmemesini diliyoruz. KYÖD Kocaeli’dir, Kocaelililerindir” şeklinde konuştu.

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17 Eyl 2022 - 14:46 - Gündem

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