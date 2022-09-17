Engelsiz Üniversite KOÜ’de bir ödül de Rektörlük Binası’na

Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli Üniversitesi, almış olduğu Mekânda Erişebilirlik-Turuncu Bayrak ödülleriyle de üniversitenin her köşesini engelsiz duruma getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler ödüllerinde, Kocaeli Üniversitesi geçen yıl Kütüphane Binası ile aldığı Mekânda Erişebilirlik-Turuncu Bayrak ödülüne bu yıl da Rektörlük Binası ile hak kazandı.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Engelsiz üniversiteler kategorisinde ödül almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Üniversitemizin her köşesini engelsiz duruma getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimizin en çok kullanım alanlarından bir tanesi olan Kütüphane Binası'nda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiş ve bu ödülü almaya hak kazanmıştık. Bu yıl da Rektörlük binamızda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdik. Kocaeli Üniversitesi her alanda atılım yapan, kendini geliştiren bir üniversite konumundadır. Başta Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün hocamız olmak üzere bu ödülü almamızda emeği bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Büşra ÇETİN

114 ÜNİVERSİTEDEN BİN 74 BAŞVURU

Bu yıl ‘Engelsiz Üniversite’ ödülleri için 114 üniversiteden toplam bin 74 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucunda da Kocaeli Üniversitesi Rektörlük Binası, YÖK tarafından Mekânda Erişebilirlik-Turuncu Bayrak ile ödüllendirildi.