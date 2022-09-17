Engelsiz Üniversite KOÜ’de bir ödül de Rektörlük Binası’na

Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli Üniversitesi, almış olduğu Mekânda Erişebilirlik-Turuncu Bayrak ödülleriyle de üniversitenin her köşesini engelsiz duruma getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler ödüllerinde, Kocaeli Üniversitesi geçen yıl Kütüphane Binası ile aldığı Mekânda Erişebilirlik-Turuncu Bayrak ödülüne bu yıl da Rektörlük Binası ile hak kazandı.
“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Engelsiz üniversiteler kategorisinde ödül almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Üniversitemizin her köşesini engelsiz duruma getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimizin en çok kullanım alanlarından bir tanesi olan Kütüphane Binası'nda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiş ve bu ödülü almaya hak kazanmıştık. Bu yıl da Rektörlük binamızda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdik. Kocaeli Üniversitesi her alanda atılım yapan, kendini geliştiren bir üniversite konumundadır. Başta Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün hocamız olmak üzere bu ödülü almamızda emeği bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Büşra ÇETİN
114 ÜNİVERSİTEDEN BİN 74 BAŞVURU
Bu yıl ‘Engelsiz Üniversite’ ödülleri için 114 üniversiteden toplam bin 74 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucunda da Kocaeli Üniversitesi Rektörlük Binası, YÖK tarafından Mekânda Erişebilirlik-Turuncu Bayrak ile ödüllendirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.