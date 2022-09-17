Atakent Cihan’da frozen eşliğinde meme koruyucu kanser cerrahisi

62 yaşındaki Iraklı kadın hasta, meme ağrısı şikâyeti ile Atakent Cihan Hastanesi’ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya tarafından gerçekleştirilen muayenenin ardından hastanın meme ultrasonu ve mamografi çekimleri yapıldı. Meme dokusunda 13 mm çapında kitle tespit edilen hastaya biyopsi uygulandı. Gerçekleştirilen tetkiklerin ardından birinci evre meme kanseri olduğu anlaşılan hasta için cerrahi tedavi planlandı.
KANSERLİ DOKU KALMADI
Atakent Cihan Hastanesi’nde Opr. Dr. Hülya Odabaşoğlu Kaya tarafından frozen (patalog) eşliğinde gerçekleştirilen ameliyat ile kanserli doku, koltuk altına sıçramadan ve meme dokusunun bütünlüğüne zarar verilmeden tek seferde çıkarıldı. Uygulanan sentinal lenf nodu biyopsisi ile kanserin koltuk altındaki lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı eşzamanlı olarak tespit edilebildi. Böylelikle kanserli dokunun kalmadığından emin olunarak ameliyat tamamlandı.
TABURCU EDİLDİ
Frozen eşliğinde gerçekleştirilen ameliyatlar, cerrahi esnasında kanserli dokunun çevresinde alınan patolojilerin 10-15 dakika içinde tanısının konulabilmesi, böylelikle sağlıklı dokunun alınmasına gerek kalmadan cerrahinin tamamlanabilmesine olanak veriyor. Ameliyatın ardından hızla iyileşme gösteren hasta, gerekli yatış süresini tamamladıktan sonra şifa ile taburcu edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.