KSO Oda Orkestrası ayakta alkışlandı

Kocaeli’de sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında ilk klasik müzik orkestrasının kurulmasına öncülük eden Kocaeli Sanayi Odası ( KSO), 2007 yılından bu yana her yıl düzenlediği konserlerine bir yenisini daha ekledi. Şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sunan KSO Oda Orkestrası, Şef Doç. Dr. Revnak Yengi yönetiminde gerçekleşen ‘Yaza Veda Konseri’nde Kocaelililere eşsiz bir müzik gecesi yaşattı. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserde yüzlerce müziksever bir araya geldi.

SANAT DOLU GECE

KSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kartal, KSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sami Pekdemir, kentimizin sanatçıları, siyasi parti temsilcileri, bürokratları ve KSO personeli de bu sanat dolu gecede yerini aldı.Konser öncesi düzenlenen kokteylde bir araya gelen müzikseverler daha sonra konser salonuna geçerek heyecanla programın başlamasını bekledi. KSO Oda Orkestrası, salonu dolduran müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Katılımcılar;Beethoven’den Brahms’a, Bizet’tenTchaikovsky’e, Dvorak’tanAstorPiazzola’ya kadar dünyaca ünlüsanatçıların eserlerini dinleme fırsatı buldu. Oda Orkestrası, icra ettiği her eser sonrası dakikalarca alkışlandı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Konserde Şef Doç. Dr. Revnak Yengi kendisine ait olan ‘Uçan Balon İçin Vals’ isimli eseriyle müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. Şef Yengi, konsere ilgigösteren müziksever Kocaeli halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bir saat süren konserde müzikseverler sanata doyarken, Oda Orkestrası sahne performansıyla ayakta alkışlandı.