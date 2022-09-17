17 Eyl 2022 - 15:04- Spor G: 17 Eyl 2022 - 15:06

Darıca, “Of” dedirtme artık !
Darıca, “Of” dedirtme artık ! mask

Lige 1-0’lık Bayrampaşa deplasman ve 6-2’lik Karaman iç saha yenilgileriyle başlayan, kupada da Şile deplasmanında rakibine penaltılarla 4-3 yenilerek elenen Darıca GB., yüzünü yine lige döndü. 3.Lig 2.Grup’ta dibe yapışan Sarı Yeşililer, bugün Trabzon Of deplasmanında sahaya çıkacak. Maç 15.00’te başlayacak. Darıca berabere bile kalsa, kâbusu daha da ağır yaşayacak.
# Darıca

17 Eyl 2022 - 15:04 - Spor

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