Darıca, “Of” dedirtme artık !

Lige 1-0’lık Bayrampaşa deplasman ve 6-2’lik Karaman iç saha yenilgileriyle başlayan, kupada da Şile deplasmanında rakibine penaltılarla 4-3 yenilerek elenen Darıca GB., yüzünü yine lige döndü. 3.Lig 2.Grup’ta dibe yapışan Sarı Yeşililer, bugün Trabzon Of deplasmanında sahaya çıkacak. Maç 15.00’te başlayacak. Darıca berabere bile kalsa, kâbusu daha da ağır yaşayacak.