Olay, Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi kampüsü içerisinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite içerisine yangın tesisatı hattı çeken 2 işçi, çıktıkları merdivenin kayması neticesinde yere düştü. İşçilerden birinin başı beton zemine çarptı. Diğeri ise yakın zamanda bel fıtığı ameliyatı geçirmesi sebebiyle yerden kalkamadı. Acı içerisinde yerden kıvranan işçileri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları sedyeye alarak en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
17 Eyl 2022 - 15:07- Asayiş Güncelleme: 17 Eyl 2022 - 15:09
Yangın tesisatı hattı çekerken metrelerce yükseklikteki merdivenlerden yere çakıldılar
Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi kampüsündeki binaya yangın tesisatı hattı çeken 2 işçi, metrelerce yükseklikteki merdivenden düşerek beton zemine çakıldı. Yaralanan 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.