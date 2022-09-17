17 Eyl 2022 - 15:07- Asayiş G: 17 Eyl 2022 - 15:09

Yangın tesisatı hattı çekerken metrelerce yükseklikteki merdivenlerden yere çakıldılar

Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi kampüsündeki binaya yangın tesisatı hattı çeken 2 işçi, metrelerce yükseklikteki merdivenden düşerek beton zemine çakıldı. Yaralanan 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın tesisatı hattı çekerken metrelerce yükseklikteki merdivenlerden yere çakıldılar mask

Olay, Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi kampüsü içerisinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite içerisine yangın tesisatı hattı çeken 2 işçi, çıktıkları merdivenin kayması neticesinde yere düştü. İşçilerden birinin başı beton zemine çarptı. Diğeri ise yakın zamanda bel fıtığı ameliyatı geçirmesi sebebiyle yerden kalkamadı. Acı içerisinde yerden kıvranan işçileri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları sedyeye alarak en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
# Olay, sağlık, Yangın

17 Eyl 2022 - 15:07 - Asayiş

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