İkizek: Geç kaldın desinler ama geçmiş olsun demesinler

Servisçilere eksiklikleri konusunda uyarıda bulunan Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, “Bu eğitim ve öğretim yılının daha güvenli, daha konforlu ve daha sıkıntısız geçmesi için bizler oda olarak esnaf arkadaşlarımıza sürekli telkinlerde bulunduk; bulunmaya da devam ediyoruz. Çünkü okullar açıldığında hiçbir esnafımızın, çocuğumuzun, velinin mağdur olmasını istemiyoruz. Evraklarımızı, eksikliklerimizi her şeyimizi kontrol edelim. Okul servisi yapmak isteyen esnaf arkadaşların araçlarında okul taşıtı yazısı, dur tabelası, emniyet kemerlerinin tüm koltuklarda olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“GEÇ KALIN AMA ACELE ETMEYİN”

Açıklamasını sürdüren İkizek, “Cezadan ziyade çocuklarımızın sağlığı, güvenliği için daha fazla dikkat göstermeniz lazım. Cezalar ödenir, kapanır gider fakat bir canın yitirilmesi, zarar görmesi tüm ocakları yakıyor. Bu konuda sizlerden ricam geç kalın ama acele etmeyin. Geç kaldın desinler ama geçmiş olsun hiçbir esnafımıza, anneye-babaya demesinler. Kesinlikle kural ihlali yapmayın. Bizler, servis taşımacılığı noktasında en iyi hizmeti vermemiz için hep birlikte hareket etmemiz, istişare etmemiz lazım. Okul taşıtı olmayan araçlar için geçen yıl valimizin talimatıyla personel taşımacılığı yapan okul taşımacılığı da yapabilir ve 15 yaşına kadar müsaade edilmişti. Bu yılda o müsaadeye istinaden personel taşıtı olan araçların da uygunluk belgesi alması gerekiyor. Araçlarınızın güvenli ve temiz olmasına dikkat edin” dedi.