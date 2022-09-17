İkizek: Geç kaldın desinler ama geçmiş olsun demesinler

Servisçilere eksiklikleri konusunda uyarıda bulunan Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, “Bu eğitim ve öğretim yılının daha güvenli, daha konforlu ve daha sıkıntısız geçmesi için bizler oda olarak esnaf arkadaşlarımıza sürekli telkinlerde bulunduk; bulunmaya da devam ediyoruz. Çünkü okullar açıldığında hiçbir esnafımızın, çocuğumuzun, velinin mağdur olmasını istemiyoruz. Evraklarımızı, eksikliklerimizi her şeyimizi kontrol edelim. Okul servisi yapmak isteyen esnaf arkadaşların araçlarında okul taşıtı yazısı, dur tabelası, emniyet kemerlerinin tüm koltuklarda olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“GEÇ KALIN AMA ACELE ETMEYİN”
Açıklamasını sürdüren İkizek, “Cezadan ziyade çocuklarımızın sağlığı, güvenliği için daha fazla dikkat göstermeniz lazım. Cezalar ödenir, kapanır gider fakat bir canın yitirilmesi, zarar görmesi tüm ocakları yakıyor. Bu konuda sizlerden ricam geç kalın ama acele etmeyin. Geç kaldın desinler ama geçmiş olsun hiçbir esnafımıza, anneye-babaya demesinler. Kesinlikle kural ihlali yapmayın. Bizler, servis taşımacılığı noktasında en iyi hizmeti vermemiz için hep birlikte hareket etmemiz, istişare etmemiz lazım. Okul taşıtı olmayan araçlar için geçen yıl valimizin talimatıyla personel taşımacılığı yapan okul taşımacılığı da yapabilir ve 15 yaşına kadar müsaade edilmişti. Bu yılda o müsaadeye istinaden personel taşıtı olan araçların da uygunluk belgesi alması gerekiyor. Araçlarınızın güvenli ve temiz olmasına dikkat edin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.