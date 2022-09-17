CHP Derince bugün başkanını seçiyor

CHP Derince Olağanüstü İlçe Kongresi bugün iki adaylı gerçekleşiyor. Derince Kayyum Heyeti Başkanı Yaşar Çelik ve geçici yönetim kurulu üyelerinin kararı ile 200 ilçe delegesi bugün başkanını seçecek. Kongrede Atasoy Bilgin ve Orkun Utkubaş başkanlık için yarışacak. Kongre, Yenikent’te bulunan kapalı pazarın üst katında saat 09.30’da başlayacak.