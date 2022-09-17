17 Eyl 2022 - 17:08- Gündem G: 17 Eyl 2022 - 17:10

İlkokul çocuklarının yaptığı hareket takdir topladı

Darıca ilçesinde parkta oyun oynayan çocuklar, poşete sarılı halde 160 TL para buldu. Paraların sahibini saatlerce aramalarına rağmen bulamayan çocuklar polise haber verdi. Çocukların duyarlılığı alkış topladı.
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Gebze ilçesinde parkta oyun oynayan çocuklar, yaptıklarıyla takdir topladı. Bir grup çocuk parkta hep beraber oyun oynadığı esnada aralarında 9 yaşındaki Ali Yavuz, poşete sarılı halde 160 TL para buldu. Arkadaşlarına haber veren Yavuz, hep beraber paraların sahte olup olmadığını kontrol ederek saydı. Daha sonra çocuklar, paranın sahibini aramaya başladı. Paraların sahibini bulamayan çocuklar, parktaki vatandaşların yardımıyla polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çocuklara teşekkür ederek paraları çocuklardan teslim aldı.
Çocuklar, anne ve babalarının yerde para görünce polisi aramaları konusunda nasihat ettiğini, herkesin bu duyarlılıkta olması gerektiğini söyledi.
# bir, Olay, polis

17 Eyl 2022 - 17:08 - Gündem

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