Hava sıcaklığı 35 dereceyi gördü, vatandaşların rotası sahil oldu

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü İzmit ilçesinde vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar yılın son sıcakları olduğu için tadını çıkarmak gerektiğini söylerken bir kısım vatandaşlar ise güneşten kaçıp gölge yerleri tercih etti. Sahili özellikle ailesiyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar doldurdu. Tahminlere göre Kocaeli’de hava sıcaklığının hafta sonu süresince 30 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

“BU SICAK BENİ BUNALTMADI”

Azerbaycan’dan geldiğini ve İzmit sahilindeki sıcak havanın tadını çıkardığını söyleyen Sabina Jalilova, “Seviyorum buraları ve bu hava için, nefes almak için buralara geldim. Burası çok güzel ve havadar bir yer. Burada ruhum dinleniyor. Burası Azerbaycan’dan sıcak olsa da havası çok güzel. Bu sıcak beni bunaltmadı” dedi.

“2-3 GÜNDÜR BUNALTICI SICAK VAR AMA DENİZ HAVASI İYİ GELİYOR”

Tatil gününü sahil havası alarak geçirdiğini belirten Nilgün Kızılkan Akkanoğlu, “Bugün tatil günümüz ve sahile indim. Eylül ayının son sıcakları bunlar. Keyfini çıkarıp yürüyüş yapmak istedim. İki üç gündür bunaltıcı sıcak var ama deniz havası iyi geliyor. Denizi görünce bir rahatlık geliyor insana. Güneş bunaltıcı, üç gündür hava sıcaklığı fazla. Yürüyüş iyi geldi, deniz kenarı güzel ve İzmit’in en güzel şansı bu” diye konuştu.