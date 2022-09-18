18 Eyl 2022 - 09:54- Asayiş G: 18 Eyl 2022 - 09:56

9 kişi asansörde mahsur kaldı

Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın asansöründe aynı aileden 9 kişi mahsur kaldı.
9 kişi asansörde mahsur kaldı mask

Gebze Arapçeşme Mahallesi'nde misafirliğe geldikleri apartmandaki 8 kişilik asansöre aynı aileden 9 kişi bindi. Bunun üzerine asansör, birinci ve ikinci kat arasında durarak arızalandı. Ailenin sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Asansörü açamayan ekipler, durumu asansör firmasına bildirdi. Olay yerine gelen firma çalışanları da kilitlenen asansöre müdahale edemedi. Bunun üzerine itfaiye ekibi, balyoz ve hilti yardımıyla asansör kapısının üzerindeki duvarı kırdı. Yaklaşık 1 saat sonra ekipler, yaptığı çalışma sonucunda aileyi kurtardı. Aile, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
# Olay, sağlık

18 Eyl 2022 - 09:54 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

GÖLCÜKLÜ - YÜK VE YOLCU ASANSÖRLERİNE KAPASİTE YAZAR BUNLARIN KAPASİTELERİDE BU KADARMIŞ

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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