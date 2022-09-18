Asker konvoyu düzenleyen 10 sürücüye ceza

İzmit D-100 kara yolu Seka Tüneli'nde, asker uğurlama konvoyunda yer alan araçların sürücüleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği konvoy için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçlarda arama da yapan polis ekipleri, daha sonra araçları güvenli bir bölgeye alarak trafik akışını sağladı.
Konvoy esnasında trafik akışını engelledikleri tespit edilen 10 araç sürücüsüne "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek" suçlarından toplamda 1960 lira para cezası uygulandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Iş Yaparlar - toplamda 1960 lira bölsen bunlar bu kadar parayı nereden versin ama nasıl olsa köprünün altındalarmış oraya birer tezğah açıp iş yaparlar parayıda bulurlar
Tolgacan - Arkadaşlar tamam asker uğurlaması,eğlencesi, güzel bir geleneğimiz lakin bu yol kapama işi nedir, neden böyle cahil cahil hateketleri bu güzel geleneğimizin içine sokup tahrip ediyorsunuz, adam olmak çokmu zor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.