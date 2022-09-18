18 Eyl 2022 - 10:15- Gündem G: 18 Eyl 2022 - 10:17

İzmit'te 5402 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 5402 m² tarla mahkemeden satılık
İzmit'te 5402 m² tarla mahkemeden satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...
# ile, bir

18 Eyl 2022 - 10:15 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.932.327 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tarım ve Hayvancılık Sektörü KOTO’da istişare yaptı mask
Tarım ve Hayvancılık Sektörü KOTO’da istişare yaptı
İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak mask
İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak
Akaryakıt satın alınacak mask
Akaryakıt satın alınacak
Vida satın alınacak mask
Vida satın alınacak
İzmit'te 5402 m² tarla mahkemeden satılık mask
İzmit'te 5402 m² tarla mahkemeden satılık
Orman parkı yerleri kiraya verilecek mask
Orman parkı yerleri kiraya verilecek
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL