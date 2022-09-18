Akaryakıt satın alınacak

KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2023-31/12/2024 TARİHLERİNDE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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