18 Eyl 2022 - 10:22- Gündem

İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak