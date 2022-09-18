23696722 taşınmaz nolu, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Büyükdere mahallesi, Çayırbaşı caddesi, 166 kapı sayılı, tapuda 603 ada, 5 parselde bulunan 61,40 m2 sahalı kargir gazino vasıflı taşınmaz. Fiili Durumu: Kirada
18 Eyl 2022 - 10:22- Gündem Güncelleme: 18 Eyl 2022 - 10:26
İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İstanbul Sarıyer ve Kağıthane'de iki adet taşınmaz açık artırma ile satılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.