Zekeriya Özak: “Deniz camiyi geri aldığında vebali üzerinize kalacaktır”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkan vekili uzun bir süre AKP’de aktif görev yapan Yüksek Mimar Zekeriya Özak, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde oy çokluğu ile geçen İzmit Sahiline dolgu yapılması maddesine tepki gösterdi. İzmit’e simge camii yapmak için İzmit sahili doldurmak isteyen Büyükşehir Belediyesinin önerisine muhalefet parti üyeleri karşı çıkmış, caminin başka bir alanda yapılması gerektiğini ifade etmişti. Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’ye transfer olan Büyükşehir Belediyesi eski başkan yardımcısı Zekeriya Özak dolgu alanı teklifine tepki göstererek, yanlışlarda ısrar edildiğini belirtti.

“HATALI YER SEÇİMİ VATANDAŞA YÜKLENİYOR”

40 bin metrekarelik alana dolgu yapılması maddesi oldu bittiye getirilerek onaylandığını ifade eden Özak, “1999 Marmara depreminde Kavaklı Sahilinde yaşanan üzücü olayları örnek gösterdi. Deniz, doldurduğunuzu bir gün geri alıyor diyen Özak, “Dolgu üzerine cami yerine okul veya otel yapılmak istense de doğru değil. Cami inşaatını büyükşehir değil, halk yapacak denildi. Ne fark eder ki? Deniz doldurularak yapılacak aşırı maliyetli bir cami inşaatının yüksek maliyetini hatalı yer seçiminiz yüzünden vatandaşa yüklemeye ne hakkınız var?” ifadelerini kullandı.

“TAM BİR ACEMİLİK”

Sembol camii örnekleri veren Özak, “Buradan soruyorum tek başına yapılacak küçük bir cami nasıl çekim merkezi olacak, nasıl sembol olacak? Camiler kişisel tatmin aracı olamaz. Dolgu imar planının 1994’te onaylandığı ve buna kimsenin itiraz etmediği ifade edildi. Zamanında yapılan hataları 28 yıl sonra tekrar etmek marifet mi? Sığınacak başka bir şey bulamadınız mı? Dolgu üzerindeki marina Sahili yer yer çatlıyor, zemin oturmaya devam ediyor, hatırlatmakta fayda var. Orada camiye ihtiyaç olduğu ifade edildi. Orada yerleşim var mı ki ihtiyaç olsun? Bakanlık nasıl karar verecek bilmiyoruz denildi. Bu, hiç inandırıcı değil. Bunun alt yapısını yapmadan bakanlığa göndermenin tam bir acemilik olduğunu herkes bilir. Sonucu az çok belli olan bir oyunda vatandaşı saf figüran yerine koymaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

“DEĞERLENDİRME İHTİYACI BİLE DUYMADINIZ”

Kimsenin camiye karşı olmadığını söyleyen Özak, “İYİ Parti meclis grubu, sembol cami fikrini desteklediklerini ama yer seçiminin yanlış olduğunu ifade etti, son derece makul bir teklif verdi ve iki ayrı yer önerdi. Biri eski itfaiye ve hal alanı diğeri İnterteks’in olduğu alan. İkisi de Büyükşehir’in mülkiyeti, dolgu gerektirmiyor. 1000 kişilik değil ihtiyaç varsa çok daha büyük sembol cami yapılabilecek alanlar. Bu teklifleri ve gelebilecek diğer teklifleri değerlendirme ihtiyacı dahi hissetmediniz.

“VEBALİ ÜZERİNİZE KALACAKTIR”

Böyle önemli bir konuda yeni fikirleri önemseyip dikkate almanız gerekirdi. Hep söylediğim gibi, kibir ve ben bilirimcilik maalesef hata yaptırıyor. Buradan bir kez daha uyarıyorum, yanlışta ısrar eder ve hatalı yer seçiminden dolayı boş kalacağı besbelli olan çok pahalı bir camiyi burada inşa etmeye kalkarsanız yarın depremde yıkıldığında veya deniz geri aldığında bunun vebali üstünüzde olacaktır. Bu böyle bilinsin ve bu yazı tarihe bir not olarak düşsün”