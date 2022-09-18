İzmitli Tolga Şanbay, Kayserispor’da da parlıyor!

İzmitli Teknik Direktör Tolga Şanbay, Kayserispor’da göz kamaştıran başarılara imza atıyor. Kayseri ekibinin başkanı Berna Gözbaşı, futbol akademisinin başında olan Şanbay’ın göreve geldikten sonraki disiplinli çalışmaları ile milli futbolcu sayılarının arttığını belirterek genç teknik direktöre teşekkür etti.

MİLLİ TAKIMLARA TAM 7 FUTBOLCU

Kocaelispor’un eski futbolcularından Tolga Şanbay, teknik direktörlük kariyerinde parlamaya devam ediyor. 4 ay önce Kayserispor Alt Yapı Koordinatörlüğü görevine getirilen Şanbay bir kez daha farkını ortaya koydu ve Kayserispor Futbol Akademisi son açıklanan milli takım kadrolarına tam 7 futbolcu birden gönderdi. Kayserispor’un genç başkanı Berna Gözbaşı, İzmitli teknik adamın hakkını verdi ve Şanbay ile tüm alt yapı antrenörlerine teşekkür etti.

GÖZBAŞI: ALT YAPIMIZ ÇOK İYİ MAŞALLAH

Fenerbahçe, Altınordu ve Erzurumspor kulüplerinin alt yapı koordinatörlüğünü başarı ile yapılan, ülke futboluna çok sayıda yıldız kazandıran Tolga Şanbay, Kayseri’de de inanılmaz işlere imza atıyor. Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı konu hakkında şu ifadelere yer verdi: Milli takımımızda Baran U-18’de, geçen hafta A takımda oynattığımız Arif, Ümit milli takımda… 6’lı fotoğrafı özellikle koydum. Son 4 aylık sürecin ardından bu çocuklarımızın hepsi milli takımlara gittiler.

DÜZEN VE DİSİPLİN GETİRDİ

Biz görece başladığımızdan beri alt yapıya verdiğimiz ilginin meyvelerini almaya başladık. Alt yapımız Maşallah çok iyi yolda. Allah nazardan saklasın. Alt yapıya önem vermeye ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceğiz. Burada özellikle akademimizin başındaki Tolga hocama çok teşekkür ediyorum. Geldiğinden beri milli futbolcularımızın sayısı arttı. Alt yapıya bir düzen ve disiplin getirdi. Bunu da, adını yeni duyduğumuz çocukları keşfetmesinden ve milli takımlara göndermesinden de anlıyoruz.

KAYSERİSPOR AKADEMİ TAKIMLARINDAN DAVET EDİLEN MİLLİ FUTBOLCULAR

Muhammed Eren Arıkan – Sol Bek 2005 – U-18 Milli

Muhammed Aybar – Sağ bek – 2005 - U-18 Milli

Baran Ali Gezek – Ofansif Orta Saha – 2005 - U-18 Milli

Duran Efe Güçlü – Kanat forvet – 2008 – U-15 Milli

Batuhan Özgan –Stoper – 2007 – U-16 Milli

Berkan Aslan – Sağ Kanat - 2004 - U-18 Futsal Milli

Arif Kocaman – Stoper - 2003 – A Takım - Ümit Milli