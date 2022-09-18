Karaosmanoğlu, sonu olan cami hakkında konuştu

2018 yılından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de hayatını kaybeden yakın arkadaşı Nebi Güdük'ün cenaze namazına katılmış, namazın ardından döneminin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na hitaben, “Kocaeli’ye yakışır bir cami yapamadın” demişti. Bu çıkış birçok kesim tarafından Karaosmanoğlu’nun biletinin kesildiğini söyletmiş ve yerel seçimlere gidilerek ve dönemin Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, bayrağı şimdiki Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a devretmişti.

“ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

Yaşanan olaylardan sonra yeniden Kocaeli’de gelerek miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah Kocaeli’ne yakışır bir cami inşa edeceğiz. Kocaeli’de bu ihtişam yakışır büyük bir cami yok. Burada sayın belediye başkanının işi çabuk tutması lazım, hızla adım atmamız lazım. Zaman kaybına tahammülümüz yok” çıkışında bulunmuştu.

MİLLİ İRADA MEYDANI OLMADI

İzmit’te yapılması plana yeni cami için ilk Milli İrade Meydanı gündeme gelse de bu bölgede yapılacak kent meydanı projesi sebebiyle cami için yeni yer arayışına girildi. İzmit’in en büyük cami özelliğini taşıyacak olan yeni cami için karar Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı meclisinde verildi. Büyükşehir Belediyesi, İzmit sahiline 40 bin metreküp dolgu yaptırılıp ardından da cami yaptırılması projesi gündeme geldi ve madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

“KAMUOYU TARTIŞSIN”

Projeye destek verdiklerini ancak yer seçiminin doğru olmadığını belirten İYİ Partililer, yer tespiti ve kent kamuoyunun tartışması için maddenin komisyona iade edilmesini istedi. İYİ Parti Meclis üyesi Nurettin Bulut önergenin ardından teknik olarak zemin hakkında bilgi verdi. Cami proje fikrinin güzel olduğunu söyleyen Bulut, “Bizim önerimiz STK ve odalarla detaylı tartışılmasını istiyoruz” dedi.

CHP DOLGUNUN MALİYETİNİ SORDU

Komisyonda cami ve dolgu projesi ile ilgili bilgi aldıklarını söyleyen CHP Meclis üyesi Orhan Tanış, “Bu tür eserler yapılabilir. Vatandaşların ihtiyacı varsa daha büyük camiler de yapılabilir. Kente değer katan eserler olabilir. Kalıcı eserler bunlar elbette. Bu tür eserlerde bu öncelikle kamuoyuna açıklanmalı ve kamuoyu tartışmalı. Buradan da ortak bir akıl çıkar. 40 bin metreküp dolgu alanı olacak. Dolgu sadece 80 milyonluk bir maliyet getiriyor” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ YAPILMASI GAYET DOĞAL”

Meclisten karar çıktığında bu kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gidileceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bakanlığın dolguya karar verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Bahsettiğimiz alan 1994 yılında dolgu imar planı yapılmış. Salim Dervişoğlu’nun altındaki tüm alanlar dolgu alanıyken bu konuda tek söz söylememeniz dikkatimi çekiyor. Geçmişte yapılmışsa şimdi de yapılması gayet doğal. Büyükşehir Belediyesi bunu yapmayacak. Büyükşehir’in bütçesinden çıkmayacak. Vatandaşlar yapacak. Ortada bir proje yok. Burada dolgu yapacağız. Vatandaş belki burada yapılmasını istemeyecektir” şeklinde konuştu.

“MECLİS GEREKENİ YAPACAKTIR”

Belki de yapılamayan bir cami nedeniyle dördüncü döneme devam edemeyen önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Projeyi görmeden bir şey diyemem, orada bir meclis var ve gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Bana da fikrimi sorarlarsa tabi ki de bir şeyler söylerim. Nasıl bir proje yapılacak inanın bilmiyorum, bir cami yapılması gerekiyor mu bunların hepsini zaten meclis araştırır, düşünür ve en doğru kararı verir. Tabii yine dediğim gibi nasıl bir proje yapılacağına vakıf değilim” ifadelerini kullandı.