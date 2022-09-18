Şampiyonada kaza yapan otomobillerin yardımına Büyükşehir koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kocaeli Otomobil sporları Derneği (KOSDER) tarafından 39’uncusu düzenlenen Kocaeli Rallisi’nin ikinci günündeki yarışlar çeKişmeye sahne oldu. Pilotların virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düşen 3 otomobil, Büyükşehir A Takımı ekiplerince vinç yardımıyla çıkarıldı.
BÜYÜK ÇEKİŞME VE HEYECANA SAHNE OLUYOR
Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından cuma günü startı verilen şampiyonanın ikinci günündeki yarışlar, büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oldu. Yüksek katılımın yaşandığı şampiyonaya yarış severler yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir A Takımı ekipleri, olası kazalara müdahale etmek için vinç başta olmak üzere gerekli araç ve ekipmanlarla yarışların yapıldığı bölgelerde görev yapıyor.
OTOMOBİLLER VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Gün boyunca süren yarışlarda viraja giren bazı pilotlar, kontrolü kaybederek otomobilleriyle şarampole düştü. Kazada yaralanan olmazken, pilotların yardımına Büyükşehir A Takımı ekipleri koştu. Gün içinde farklı zamanlarda şarampole ve ormanlık alana düşen 3 otomobil, ekiplerce vinç yardımıyla güçlükle çıkarılarak, çekiciye yüklendi. Kaza yapan otomobillerin pilotları, yardıma koşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. A Takımı ekipleri, şampiyona boyunca yarışların yapıldığı güzergahlarda görev yapacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.