18 Eyl 2022 - 10:43- Gündem G: 18 Eyl 2022 - 10:44

Şampiyonada kaza yapan otomobillerin yardımına Büyükşehir koştu

Kocaeli Rallisi’nden yoldan çıkarak şarampole düşen 3 otomobil, A Takımı ekiplerince vinç yardımıyla çıkarıldı
Şampiyonada kaza yapan otomobillerin yardımına Büyükşehir koştu mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kocaeli Otomobil sporları Derneği (KOSDER) tarafından 39’uncusu düzenlenen Kocaeli Rallisi’nin ikinci günündeki yarışlar çeKişmeye sahne oldu. Pilotların virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düşen 3 otomobil, Büyükşehir A Takımı ekiplerince vinç yardımıyla çıkarıldı.

BÜYÜK ÇEKİŞME VE HEYECANA SAHNE OLUYOR

Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından cuma günü startı verilen şampiyonanın ikinci günündeki yarışlar, büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oldu. Yüksek katılımın yaşandığı şampiyonaya yarış severler yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir A Takımı ekipleri, olası kazalara müdahale etmek için vinç başta olmak üzere gerekli araç ve ekipmanlarla yarışların yapıldığı bölgelerde görev yapıyor.

OTOMOBİLLER VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Gün boyunca süren yarışlarda viraja giren bazı pilotlar, kontrolü kaybederek otomobilleriyle şarampole düştü. Kazada yaralanan olmazken, pilotların yardımına Büyükşehir A Takımı ekipleri koştu. Gün içinde farklı zamanlarda şarampole ve ormanlık alana düşen 3 otomobil, ekiplerce vinç yardımıyla güçlükle çıkarılarak, çekiciye yüklendi. Kaza yapan otomobillerin pilotları, yardıma koşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. A Takımı ekipleri, şampiyona boyunca yarışların yapıldığı güzergahlarda görev yapacak.

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18 Eyl 2022 - 10:43 - Gündem

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