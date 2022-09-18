Çevre koruma ve kontrol faaliyetleri masaya yatırıldı

Hayata geçirdiği projeler ile karada ve denizde yaptığı denetimlerle şehrin temiz bir çevreye sahip olmasına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki diğer ilgili kuruluşlarla çevre koruma ve kontrol faaliyetlerine yönelik olarak bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Çevrenin korunması ve yapılan denetimler üzerine çeşitli konuların istişare edildiği toplantıda sunumlar yapılırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İLGİLİ KURUMLAR KATILDI

İzmit SEKA Parkta yapılan toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, ilgili şube müdürleri ve teknik personel katıldı. Ayrıca toplantıda Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin temizlik işleri, çevre koruma ve zabıta birimlerinden sorumlu yöneticileri hazır bulundu.

“TÜM KURUMLARLA KOORDİNE ÖNEMLİ”

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren daire başkanı Önem, Kocaeli’de yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; su kirliliği, hava kirliliği, atık dökümleri ve benzeri genel çevresel kirliliklere ilişkin denetim ve kontrolünün görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Yine toplantıda Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda özellikle çevre koruma ve kontrol faaliyetleri ile birlikte Kocaeli’de kontrolsüz olarak gerçekleştirilen atık dökümlerine ilişkin yapılması gereken çalışmalar ele alındı.