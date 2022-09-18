18 Eyl 2022 - 12:13- Gündem G: 18 Eyl 2022 - 12:15

KOTO’dan otel ve konaklama sektörüne USKAF 7’ye katılım daveti

Kocaeli Ticaret Odası, otel ve konaklama sektörü temsilcilerine özel toplantı düzenleyerek, 23- 24 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan USKAF 7- Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları’na davet etti
KOTO’dan otel ve konaklama sektörüne USKAF 7’ye katılım daveti mask

‘USKAF- Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları’nın 7’ncisi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği (SAKİD) işbirliğinde, 23- 24 Eylül 2022 tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleşecek. “Kocaeli’de Gözlerinize İnanacaksınız” mottosuyla, Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Hibrit” olarak gerçekleştirilecek olan USKAF 7’de, ‘ Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri’ temel konu başlığı olarak ele alınacak. KOTO, organizasyona katılım ve ziyaretin daha fazla olması için, otel ve konaklama sektörüne yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KOCAELİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi/ USKAF Kongre Başkanı, SAKİD Başkanı Prof. Dr. N. Zafer Cantürk ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, otel ve konaklama işletmecilerinin yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Gezer, USKAF 7 kongrelerinin şehir ve sağlık turizminin geleceği için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, sektörü de organizasyonda yer almaya davet etti. 
# başkanı, bir, Büyükşehir Belediyesi, KOTO, sağlık

18 Eyl 2022 - 12:13 - Gündem

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