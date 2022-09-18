Tarım ve Hayvancılık Sektörü KOTO’da istişare yaptı

Kocaeli Ticaret Odası’nın komiteleri sektörel istişare toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 4. Meslek Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarım ve Hayvancılık Grubu, birlik ve kooperatif başkanlarının katılımlarıyla sektörel istişare toplantısı gerçekleştirdi. KOTO 4. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Akcan’ın, Meclis Üyeleri Adnan Sancak, Şahin Caner Kanyılmaz, Tahsin Can Kuşkan, Komite Üyeleri Kamil Kodal ve Yasin Tuncay Türkçakal ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya; Kocaeli Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Şalgam, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mustafa Çakır, Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez, Kocaeli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Balık, Kocaeli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil Gülfen, SS 738 Sayılı Kandıra Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İlker Sert, Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi Başkanı Müge Uçar, Gökçeören Nebihoca Çubuklu Osmaniye Kooperatifi Başkanı Mehmet Gürkan katıldı.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Akcan, ekonomi şehri Kocaeli’nin tarım ve hayvancılık sektöründe de hatırı sayılır bir konumda olduğunu ancak daha da desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, ilki gerçekleştirilen toplantıların çalışma grubu oluşturularak devam edeceğini vurguladı. Toplantıda şu konular ele alındı; küçükbaş hayvan tüketiminin teşvik edilmesi adına çalışmalar yapılması, küçükbaş hayvan desteğinin verilmesi, yetiştiriciler ile kasaplar arasındaki diyalogun güçlendirilmesi adına çalışmalar yürütülmesi, zincir marketlerde yerli besilerin satışının sağlanması, Kocaeli’deki tarıma elverişli arazilerin tespitinin yapılması ve tarım yapılmasının sağlanması.