CHP Derince yeni başkanını seçiyor

CHP Derince eski İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın taciz iddiasıyla görevden alınmasının ardından ilçe başkanlığı görevine Elvan Sarım atanmıştı. İlçe başkanının değişmesinden sonra suların yine durulmadığı CHP Derince’de 17 kişilik yönetiminden 9’u birden istifa etmiş ve yönetim düşmüştü. Yönetimin düşmesi sonrası genel merkez tarafından geçici yönetim atandı ve teşkilat için olağanüstü kongre kararı alındı. Derince ilçe teşkilatı olağanüstü kongresi bugün Yenikent Kapalı Pazar alanı üstünde bulunan toplantı salonunda yapıldı.

PARTİLİLER ORADAYDI

Toplam 200 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongresi eski ilçe başkanı Atasoy Bilgin ve Avukat Orkun Utkubaş aday oldu. İlçe kongresinePM üyesi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, İl Başkanı Harun Yıldızlı, Kastamonu İl BaşkanıHikmet Erbilgin,İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,Gençlik Kolları Marmara Bölge Sorumlusu Caner Arduç,İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, İl Eski Başkanı Keramettin Gençtürk, Eski Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Görevden alınan İlçe Başkanı Birkan Koçak delegeler ve parti üyeleri katıldı. Kongrenin divan başkanlığını Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı gerçekleştirirken kâtip üyeliklerini ise Hamza Kurt ve Ali Haymanalı gerçekleştirdi.

“GENEL BAŞKANIMIZ KARDEŞLİĞİ TAÇLANDIRMAKTADIR”

Kongrenin ilk konuşmasını geçici ilçe başkanı Yaşar Çelik gerçekleştirdi. Çelik konuşmasında, “İlçemizde yaşanan olumsuzlukları sonrası ilçe yönetiminin düşmesi ile olağanüstü kongreye gitme kararı alındı. Geriye dönük bakmanın kimseye faydası yoktur. Dostlara yakışır bir kongre yapmalıyız. Burada kazanan ve kaybeden olmayacaktır. Burada kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 mirası vardır. Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisidir. Genel Başkanımız helalleşme diyerek kardeşliği taçlandırmaktadır. Beş bilinmezi bir araya getirerek Türkiye’nin güvenini kazanmıştır. Ülkemizi uçuruma sürükleyen ucube tek adam yönetimi Cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok ederek ülkemizi Ortadoğu bataklığına çekmiştir.

“BİZLERE DÜŞEN HIRSIZLIĞA DUR DEMEK”

Genel Başkanımız buna karşı çıkmasına rağmen AKP yönetimi ülkemizi savaşa sokarak her gün şehitler vermektedir. Ülkemizin sınırları yolgeçen hanına döndü. Ülkemizde 7 milyon mülteci bulunuyor. AKP yönetimi ülkemizi kaosa sürüklemiştir. Cumhuriyetin kazanımlarını dış ülkelere satmıştır. Bizlere düşen bu talan ve hırsızlığa dur demektir. Enerjimizi içedönük değil partimizin iktidarı için harcamalıyız. Örgütlerimizi diri ve canlı tutmalıyız. Burada AKP ve MHP ile yarışmıyoruz. Derince ilçemizde partimizi yerelde ve genelde iktidara taşımak için yarışıyoruz. Seçimden sonra el ele kol kola salondan çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR OLMALIYIZ”

Daha sonra kürsüye PM ÜYESİ Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı gerçekleştirdi. Kongrede aday olan isimlere teşekküre ederek konuşmasına başlayan Balltacı ikinci yüzyıl vurgusu yaptı. İktidar olmalıyız diyen Baltacı konuşmasının devamında, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkeyi iyilikle güzellik le yönetecek kadrolara ihtiyaç var. Bu kadrolar Cumhuriyet Halk Partinin kadrolarıdır. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ANALARIMIZA BACILARIMIZA HAKARET EDEN BİR ANLAYIŞ”

Divan tarafından yapılan yazı tura oylaması sonrası ilk aday konuşmasını avukat Orkun Utkubaş gerçekleştirdi. Utkubaş konuşmasında, “Derince ilçemizde büyük bir değişimin eşiğindeyiz. Bu değişim için elini taşın altına koyan arkadaşlarımı tebrik ederim. Bugün büyük bir sorumluluk ile karşınızdayım. BU cesareti nerden alıyorum. Bu cesareti Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden alıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizi demokrasi ile buluşturacak kadrolardan alıyoruz bu cesareti. Ülkemiz 20 yıldır bir garabetin içinde. Adaletin sopaya dönüştüğü bir aşamayı yaşıyoruz. Her ne olursan ol yine de gel bizim kapımız ümitsizlik kapısı değildir anlayışından ananı da al git anlayışına evrilme sürecini kahrolarak yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti halkındır. Analarımıza bacılarımıza meclis kürsülerinden hakaret eden bir anlayışa karşı çıkmak için yola çıktık.

“6’LI MASA DERİNCE’DE KURULACAK”

Bugün tüm Türkiye çoban ateşleri yeniden yakılmıştır. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Geleceğimiz için kimse fedakarlık yapmaktan geri duramaz. Bunun için ben ve arkadaşlarım ilçe başkanlığına ve yönetimine adayız. Biz çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız ve genel başkanımız 13’üncü cumhurbaşkanı yapmak için çalışacağız. Partimizin üye sayısı istenilen noktada değildir. Bu büyük bir sorun. Parti için saygı ve dayanışmada büyük bir eksiklik söz konusu. Biz büyüyeceğiz ama üyelerimiz ile de iletişimi geçmeyeceğiz. Genel başkanımız iradesi ile oluşan 6’lı masanın bir benzerinin pazartesi itibari ile ilçemizden oluşturucağımızı belirtmek isterim.

“SESİMİZE SES İSTİYORUZ”

Halkımız ile alanlarda olmamız bir gerçekliktir. İlçe yöneticilerimi parti üyelerimiz bir plan doğrultusunda çalışacaktır. Bugün sonuç ne olursa olsun biz bu programı ülkemizin ve partimizin geleceği için uygulayacağız. Namuslular da namussuzlar ne kadar cesur olmalı. Ekonomik krizin etkileri ağırlaşıyor. Mutsuz insanlar görüyoruz. Dertlerine derman arayan insanların çırpındığını görüyoruz. Bu ve benzeri problemlere çözüm bulamayan iktidarın algı çalışmaları yürüttüğünü görüyoruz. Genel başkanımızı görürken biz evimizde nasıl oturabilirdik. Sesimize ses istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“28 YILLIK ÖZLEMİ SONLANDIRACAĞIZ”

Daha sonra kürsüye çıkan Atasoy Bilgin ise konuşmasında, “2002 yılından beri bu yana 20 yıl geçmiş. Derince'deki inşaların kadar bu değildir. Her dönem iktidara yakınlaşıyoruz. Her dönem kaybediyoruz. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Cumhuriyetin değerleri ile oynayan bir anlayışa karşı Cumhuriyetin 100’üncü yılında çok önemli bir seçim olacak. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisinde genel Başkanımız Cumhurbaşkanı yapacağız. Bir yıl sonra da belediye başkanlığı seçimi var. 1 yıl sonra da 28 yıllık özlemi sonlandıracağız. Yıllardır bu partiye oy veren insanların tek umudu da budur. Bunu gerçekleştireceğimize inancımız tam.

“KİMSE AKP İKTİDARINI ZULMÜNÜ HAK ETMİYOR”

Güçlü örgüt ve yeni nesil siyaset diyoruz. İktidarı yakalamak için örgütün güçlü olması lazım. Tüm kadroların güçlü olması lazım. Yaptığımız seçim çalışmaların daha fazlasını iktidar olmak için yapmalıyız. Güçlü bir örgüt kurmak istiyoruz. Gençlik kollarını güçlendirmek istiyoruz. Her evin kapısını çalacağız ve politikalarımızı anlatacağız. Mahalle temsilcilerini faal hale getireceğiz. Temsilciler sorunlar ile ilgili örgüte bilgi verecek. Kimse AKP iktidarını zulmünü hak etmiyor. Gençlerimizim umudu tükenmiş. Sınava giriyorlar sorular çalınıyor. Bütün insanların tek umudu var Cumhuriyet Halk Partisi. Örgütte kavga dili kullandığımızda oy veren insanları dışlamış oluyoruz. Barış dilinde ise bu insanları da mücadeleye katmış olursunuz” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI VİZYON İŞİDİR”

İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı yaptığı konuşmada, “Ülkemizin gündeminde sosyal konut var. Ülkedeki ekonomi sorunlarının üzerini örmek için ortaya attıkları bir sosyal konut projesi var. Sosyal konut diye vatandaşın 3 kuruş parasına çöktüler. Bugün toplumunhangi kesimine giderseniz gidin en büyük sorun ulaşım sorunu olarak söyleniyor. Bu konutların yapılacağı yerler nereler. Kentler planlanmadan önce yollar yapılır plan yapılır sonra konut yapılır. Bunlar stadı yapıyorlar yolu yok. Hastane yapıyorlar yolu yok. Kentimiz yarım kalmış projeler kenti. Yarın öbür gün gidecekler. Bunların zamanında bu yapılmıştı diyeceğimiz bir şey yok. Belediye başkanlığı vizyon işidir. Bunlarda vizyon yok. Her yer yarım kalmış proje.

“VATANDAŞIN CEBİNE GÖZ DİKTİLER”

Vatandaşın da cebine göz diktiler. Birkaç gün önce ekonomi masası Kocaeli’deydi. Değerli toplantılar yaptık Herkesin ekonomi ile derdi var. Mevcut iktidar ve ailesinin ekonomi ile derdi yok. Bununla ilgili kurtuluş reçetesini tüm vatandaşlarımıza sunduk. Derinceli iki pırlanta kardeşimiz aday oldu. İkisinin de başarılı olacağına inanıyoruz. Onlara iki önerim olacak. Benim için fark etmiyor kimin başkan olduğu. Derinceli seçmen sayısı 106 bin. En geç 9-10 ay için seçim ilan edilecek. Seçim ilan edilmeden kapıları tek tek gezmeliyiz. Çok kıymetli sonuçlar alıyoruz. Gölcük iyi gidiyor, Karamürsel iyi gidiyor. CHP’nin tüm fertleri olarak genel başkanımızın izinden yürümek gibi bir sorumluluğumuz var. Genel Başkanımız kapı kapı dolaşıyorsa biz de iç çekişmeleri bırakıp kapı kapı dolaşacağız. Ülkenin çözüm reçetesi bizde. İktidar yakın” dedi.

ATASOY BİLGİN YÖNETİM LİSTESİ

Atasoy BİLGİN

Elvan SARIM

Caner YENİ

Mukaddes SARIBAŞ

Hakan KOREL

Şaziye KABALOĞLU

Ersin DEMİRKIR

Enver OYARDI

Serap UĞRAŞ

İsmail BİLGİN

Arife POYRAZOĞLU

Kutay KARAHASAN

Kıymet GÜNDOĞAN

Necati ÜZMEZ

Ertan KARARKAŞ

Gündüz BAŞER

ORKUN UTKUBAŞ YÖNETİM LİSTESİ

Orkun UTKUBAŞ

Ali GÜNERHAN

Bilgin KOÇAK

Buket SÖNMEZ

Bülent KABALOĞLU

Canan ASLAN

Hurşit BERK

Kemal DEMİR

Kezban CAMCI

Levent DEMİR

Merve TÜYSÜZ

Mustafa OPAK

Noyan BAYRAM

Osman KATMIŞ

Sinan ŞİRANUN

Şevket ÇODAR

Zülfikar DAĞHAN