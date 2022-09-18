Kocaelispor - Bucaspor 1928 (Canlı anlatım)

Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı...

Dk.3: Kocaelisporda Okan sol çarazdan ceza alanına girerken Mazlum tarafından engellendi hakem faule karar verdi. Topun başına geçen Tayfun'un vuruşu Kıvanç'ta kaldı.

1-0

Dk. 6: Kocaelispor'da Tayfun'un ceza alanının sol çaprazından yaptığı ortada topu Samed Ali indirdi, Beykan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dk. 14: Sağ kanattan gelişen atakta Mehmet Yılmaz'ın pasında topla buluşan Kubilay ortaladı, Okan'ın kafa vuruşunu Kıvanç çok iyi uzandı, seken topta Samed Ali vuruşu tekrardan Kıvanç çeldi. Tekrar seken topta yine Samed Ali hareketlendi, top direkten döndü ve açılan topu defansta Lokman uzaklaştırdı.

Dk. 30: Kocaelispor atağa çıkarken Mehmet Sak'ın hatalı pasında topu kaptırdı. İlhan Depe ceza sahsının biraz dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluştu. 4 kişiyi çalımladıktan sonra, Gökhan'la karşı karşıya kaldı ancak ayağından açılan topa anca dokunabildi ve top kalenin sağından dışarı çıktı.

Dk. 33: Kocaelispor bu kez Diego ile defanstan çıkarkan pas hatası yaptı, 4 kişiyle gelişen Bucaspor atağında ceza sahasına girerken top Erhan'ı önünde zeminden kaynaklı olarak sekince top farklı şekilde dışarı çıktı.

Dk. 43: Hava topunda rakibine faul yapan Alpay sarı kart gördü.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

****

BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU - KOCAELİ

18.09.2022 - 16:00

GÜRCAN HASOVA(Hakem)

HARUN TERİN(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF SUSUZ(2. Yardımcı Hakem)

UGURCAN GÖKLER(Dördüncü Hakem)