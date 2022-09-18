18 Eyl 2022 - 13:42- Gündem G: 18 Eyl 2022 - 13:44

Cumhuriyet Bulvarı’na saat kulesi

Cumhuriyet Bulvarı’nda 6 metre yüksekliğinde yapılan saat kulesi, Kocaelililerin yeni buluşma noktalarından biri olacak.
Cumhuriyet Bulvarı’na saat kulesi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir sembol daha kazandırdı. Yeni baştan yaptığı Cumhuriyet Bulvarı’nı Kocaeli’nin cazibe merkezi haline getiren Büyükşehir, saat kulesi detayını ekledi. Korten çelikten 6 metre yüksekliğinde yapılan saat kulesi, Kocaelililerin yeni buluşma noktalarından biri olacak. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde Hereke Kilimi desenli döşeme alanının bulunduğu yerde yapılan saat kulesi, Cumhuriyet Bulvarı’nın genel görünümüne uygun şekilde inşa edildi.

BÜYÜKŞEHİR, CUMHURİYET BULVARI’NDA NELER YAPTI?

Alemdar Caddesi ile Merkez Bankası arasında bulunan Hürriyet Caddesi yayalaştırılarak trafiğe kapatıldı. Böylece kamusal alan 26 bin metrekareden 36 bin metrekareye çıkarıldı. Vatandaşların merkezde daha rahat dolaşmaları ve geniş gezinti alanlarıyla nefes alma imkanı sağlayan projede yeşil alan miktarı da arttırıldı. İzmit’e prestij katan, oturma gruplarıyla, yeni mobilyalarıyla, yeşil alanların çoğaltılmasıyla, modern aydınlatmalarıyla, şehrin en cazip merkezi haline geldi.
# bir, ile, Büyükşehir Belediyesi

18 Eyl 2022 - 13:42 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

erol demirbek TÜRK - yapılırken gördüm güzel oluyor .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Eylül 16:14
01

[email protected] - SAYIN BAŞKAN YAPILAN GÜZEL YAPILAR TAKDİR EDİLİR. BU ŞEHİRİN EN BÜYÜK EKSİĞİ HALK EKMEK FABRİKASI. HALK EKMEK BÜFELERİ VAR İÇİNDE EKMEK YOK.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Eylül 13:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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