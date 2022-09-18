Cumhuriyet Bulvarı’na saat kulesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir sembol daha kazandırdı. Yeni baştan yaptığı Cumhuriyet Bulvarı’nı Kocaeli’nin cazibe merkezi haline getiren Büyükşehir, saat kulesi detayını ekledi. Korten çelikten 6 metre yüksekliğinde yapılan saat kulesi, Kocaelililerin yeni buluşma noktalarından biri olacak. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde Hereke Kilimi desenli döşeme alanının bulunduğu yerde yapılan saat kulesi, Cumhuriyet Bulvarı’nın genel görünümüne uygun şekilde inşa edildi.

BÜYÜKŞEHİR, CUMHURİYET BULVARI’NDA NELER YAPTI?

Alemdar Caddesi ile Merkez Bankası arasında bulunan Hürriyet Caddesi yayalaştırılarak trafiğe kapatıldı. Böylece kamusal alan 26 bin metrekareden 36 bin metrekareye çıkarıldı. Vatandaşların merkezde daha rahat dolaşmaları ve geniş gezinti alanlarıyla nefes alma imkanı sağlayan projede yeşil alan miktarı da arttırıldı. İzmit’e prestij katan, oturma gruplarıyla, yeni mobilyalarıyla, yeşil alanların çoğaltılmasıyla, modern aydınlatmalarıyla, şehrin en cazip merkezi haline geldi.