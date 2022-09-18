Olay, Karamürsel ilçesine bağlı Suldere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal kömürü imal işiyle uğraşan vatandaşlar, çalıştıkları esnada silah sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden vatandaşlar, Lokman C. (21) isimli genci göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Kanlar içinde yerde yatan gencin yanına gidenlerden birinin de Lokman C'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Lokman C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
18 Eyl 2022 - 14:31- Asayiş Güncelleme: 18 Eyl 2022 - 14:33
Ağabeyini ormanlık alanda göğsünden vurulmuş halde buldu
Karamürsel'de ormanlık alanda silah sesi duyan genç, sesin geldiği alana gittiğinde ağabeyini göğsünden vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.