18 Eyl 2022 - 14:31- Asayiş G: 18 Eyl 2022 - 14:33

Ağabeyini ormanlık alanda göğsünden vurulmuş halde buldu

Karamürsel'de ormanlık alanda silah sesi duyan genç, sesin geldiği alana gittiğinde ağabeyini göğsünden vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ağabeyini ormanlık alanda göğsünden vurulmuş halde buldu mask

Olay, Karamürsel ilçesine bağlı Suldere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal kömürü imal işiyle uğraşan vatandaşlar, çalıştıkları esnada silah sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden vatandaşlar, Lokman C. (21) isimli genci göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Kanlar içinde yerde yatan gencin yanına gidenlerden birinin de Lokman C'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Lokman C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Vatandaşlar, ardından, Olay, sağlık, polis

18 Eyl 2022 - 14:31 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

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