Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

KOCAELİSPOR
İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. ALPAY ÇELEBİ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. MEHMET SAK
32. MEHMET YILMAZ
77. SAMED ALİ KAYA
80. BEYKAN ŞİMŞEK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
6. MEHMET TAŞ
7. CEM EKİNCİ
11. HAZARHAN KARACA
21. ANIL EMRE YILMAZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
88. FURKAN ULUDAŞ
99. YUSUF EFE YAMAN
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
BUCASPOR 1928
77. KIVANÇ KÜÇÜKKARIŞ
2. MAZLUM DEMİR
4. LOKMAN GÖR
54. ALPER KADİR DURUK
33. ENES ALIÇ
42. ADEM EREN KABAK
10. TAŞKIN ÇALIŞ
29. İLHAN DEPE
30. ERHAN ŞENTÜRK
89. ERHAN ÇELENK
17. TUNÇ MURAT BEHRAM
Yedekler
26. ALP TUTAR
5. ONUR ÖZCAN
3. ABDULLAH BALIKUV
24. FURKAN ÇİL
61. SARUHAN FINDIKCI
20. CUMA MENİZE
7. BERKE BIYIK
11. RECEP GÜL
99. MEHMET FUAT GÖLBAŞI
Teknik Sorumlu
CÜNEYT DUMLUPINAR
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.