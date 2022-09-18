Çınarlıkent’te çocuk şenliği yapıldı

Derince Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Çınarlıkent Konutları’nda çocuklar için çok özel bir etkinlik organize edildi. Site yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çalınan müziklerle bol bol eğlenen çocuklar, palyaço gösterileri, trambolin etkinlikleri ve alanda kurulan çocuk oyun parklarında gönüllerince eğlenme imkanı buldu.
ÇOCUKLAR MUTLU
Çınarlıkent Konutları’nda düzenlenen etkinliklere katılan Derince Belediye Başkanvekili Kenan Yalçın, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer de bu özel günde çocukları yalnız bırakmadı. Burada çocukların mutluluğuna ortak olan başkanlar, site sakinleri ile de bir araya gelerek hasbihalde bulundu. Çınarlıkent Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Vural Kotan da katılımları dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.