Çınarlıkent’te çocuk şenliği yapıldı

Derince Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Çınarlıkent Konutları’nda çocuklar için çok özel bir etkinlik organize edildi. Site yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen Çocuk Şenliği’nde çalınan müziklerle bol bol eğlenen çocuklar, palyaço gösterileri, trambolin etkinlikleri ve alanda kurulan çocuk oyun parklarında gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

ÇOCUKLAR MUTLU

Çınarlıkent Konutları’nda düzenlenen etkinliklere katılan Derince Belediye Başkanvekili Kenan Yalçın, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Çınarlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sümer de bu özel günde çocukları yalnız bırakmadı. Burada çocukların mutluluğuna ortak olan başkanlar, site sakinleri ile de bir araya gelerek hasbihalde bulundu. Çınarlıkent Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Vural Kotan da katılımları dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.