18 Eyl 2022 - 15:12- Ekonomi G: 18 Eyl 2022 - 15:14

Vision Awards’dan Kibar Holding raporuna 3 ödül

Bu sene 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kibar Holding, 2021 yılında yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetleri raporu ile ABD’den 3 ayrı ödül ile döndü.
Vision Awards’dan Kibar Holding raporuna 3 ödül mask

Kibar Holding’in geçtiğimiz mali yıla ait sürdürülebilirlik raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (League of American Communications Professionals, LACP) tarafından üç ayrı ödül almaya hak kazandı. Global ReportingInitiative standartlarında hazırlanan rapor, sektörde gerçekleştirdiği öncü uygulamalarla birinci seçilerek Platin Ödüle layık görüldü. EMEA Bölgesi’nde “En Yaratıcı Rapor” kategorisinde ikinci olarak Gümüş Ödül alan Kibar Holding, iletişim sanatında ve yöntemindeki genel mükemmellik için takdim edilen “Teknik Başarı Ödülü” nün de sahibi oldu.

TOPLUMA FAYDA YARATMA

Sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimseyen Kibar Holding ve Grup şirketleri, tüm faaliyetlerinde kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayan ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir sistemi esas alıyor. Sürdürülebilirliği iklim değişikliği ile mücadele, döngüsel ekonomiye geçiş, çevreye ve topluma fayda yaratma ve fırsat eşitliği olmak üzere her yönüyle ele alarak Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı “169 hedefi”ne katkı sağlayacak yol haritası doğrultusunda emin adımlarla faaliyetlerini sürdürüyor.

SIFIR EMİSYON HEDEFİ

2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında belirlediği “36 Hedefi”, “92 Performans Göstergesi” ile izliyor ve gerçekleşmeleri şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşıyor.2021 yılı sürdürülebilirlik raporunda açıkladıkları ilgili göstergelerini Uluslararası Güvence Denetimi Standardı ve Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri kapsamında doğrulanmasını sağlayan Kibar Grubu, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını ivme kazandırarak sürdürüyor.

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18 Eyl 2022 - 15:12 - Ekonomi

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